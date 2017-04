Mijloacele de transport le consuma europenilor 9 ore si 35 de minute din viata in fiecare saptamana. Asta arata un studiu realizat recent si care mai spune ca mijlocul de transport preferat al europenilor ramane masina. Cea personala, nu a vecinului.

Concret, europenii petrec vreo 3 ore si 42 de minute pe zi in mijloacele de transport, in timp ce in zilele de weekend calatoresc cate 3 ore si 58 de minute pe zi cu diverse vehicule, printre care masini personale sau motociclete.

Sursa foto: Cars.ro