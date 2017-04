Tiriac Auto deschide in Pipera primul showroom Jaguar Land Rover din Romania aliniat la noile standardele de design ale celor doua marci, investitiile anul acesta fiind de 3 milioane de euro.

Cu o suprafata de 800 de metri patrati, noul showroom reuneste ambele marci auto intr-un spatiu generos si aduce, in premiera in Romania, standardele Arch.

“Dupa o investitie de 850.000 euro si trei luni de lucru, suntem incantati sa putem primi clientii nostri intr-un showroom modern, ce imbina ultimele tehnologii, cum ar fi Realitatea Virtuala. In cadrul showroom-ului oferim servicii complete, la cele mai inalte standarde, aspect valabil inclusiv pentru zona de service", a declarat Daniel Antor, CEO Tiriac Auto.

Adiacent showroom-ului, Tiriac Auto redeschide si un service dedicat, exclusiv pentru clientii celor doua marci. Suprafata service-ului a crescut la 600 de metri patrati si, de acum, include o zona speciala pentru clienti, in care acestia isi pot urmari, intr-un spatiu confortabil, reparatiile, statusul acestora si pot avea o vizibilitate sporita asupra a tot ce se intampla in service.

Tiriac Auto detine in Romania sase reprezentante dedicate marcilor Jaguar si Land Rover: in Bacau, Brasov, Iasi, Oradea si doua in Bucuresti. Reteaua de distributie si service auto Tiriac Auto numara 62 de reprezentante monobrand sau multibrand.

Tiriac Auto, companie activa de 25 de ani pe piata romaneasca, face parte din Grupul Tiriac, care reuneste peste 40 de companii private autohtone, activand in multiple sectoare precum imobiliare, auto, servicii financiare, transport aerian si energie. Tiriac Auto reprezinta sase marci auto: Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz si Mitsubishi.