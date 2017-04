Registrul Auto Roman propune ca o masina noua sa faca primul ITP dupa 3 ani, in timp ce masinile cu o vechime de peste 12 ani sa realizeze operatiunea anual.

Registrul Auto Roman a anuntat ca va propune autoritatilor schimbarea legislatiei cu privire la realizarea Inspectiei Tehnice Periodice. In prezent, aceasta are loc o data la doi ani indiferent de vechimea masinii, insa RAR vrea sa faca o diferentiere clara in acest sens.

Citeste articolul integral pe Automarket.ro

Sursa foto: Automarket.ro