Salonul Auto de la Shanghai si-a deschis portile pentru public la sfarsitul saptamanii trecute si pentru inca trei zile va incanta ochii tuturor pasionatilor auto prin modelele ce sunt prezentate aici de marii producatori auto ai lumii. Unul dintre standurile cu cel mai mare succes din Shanghai este cel al nemtilor de la Volkswagen, constructor care pare ca a trecut peste problemene iscate in ultimii ani de scandalul Dieselgate.

Cei de la Volkswagen au pregatit pentru editia din acest an a Salonului Auto de la Shanghai o noua versiune a modelului Phideon, un sedan cu accente premium gandit special pentru piata asiatica. Asadar, daca in urma cu ceva timp am aflat de la reprezentantii producatorului german ca nu vom avea parte de un inlocuitor al lui Phaeton prea curand, se pare ca asiaticii sunt ceva mai norocosi cu acest nou model.

