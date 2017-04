In Romania sunt transportate 400.000 masini pe an, din care o treime sunt second-hand.

"Pe langa transporturile „clasice” de masini noi, in Romania se transporta si masini folosite –fiecarei masini „noi” ii revin circa trei „folosite”. Ne referim aici la un trafic de cca. 400.000 masini pe an“, spune Tamer Sen, director general al Hodlmayr Romania.

Compania are in prezent peste 200 de angajati si dispune de circa 100 de transportoare de vehicule speciale si de patru garnituri feroviare complete. Sediul din Bascov are o capacitate de depozitare pentru circa 3.400 de autovehicule si ofera in acelasi timp spatii tehnice.

Hodlmayr Romania este de 15 ani in Romania. Anul trecut, cifra de afaceri a atins 36 milioane euro, in crestere cu 10% fata de anul precedent.

„In ciuda numeroaselor provocari pe partea de infrastructura ale pietei romanesti – ca de exemplu calitatea nesatisfacatoare a drumurilor sau incompleta raspandire a retelei de cai ferate – in anul financiar trecut am putut totusi inregistra o crestere semnificativa. La aceasta au colaborat factori interni si externi, cum ar fi cresterea economica accelerata si cresterea puterii de cumparare pe de o parte, precum si preocuparea noastra sustinuta pentru satisfacerea nevoilor clientilor si serviciile pe care le-am oferit acestora, pe de alta parte“, considera Tamer Sen.

Hodlmayr International AG este o afacere de familie, din Schwertberg (Austria), axata pe competenta logisticii de transport. Firma este specializata pe intreg lantul de aprovizionare – de la preluarea masinilor din fabrica sau portul de intrare pana la livrarea spre comerciantul auto/proprietarul parcului auto.

Anual se livreaza circa 1,75 mil de autovehicule. Hodlmayr International AG si filialele ei din 16 tari au 1.800 de angajati. In total, grupul dispune de peste 740 de transportoare speciale pentru autovehicule, 15 sisteme feroviare complete precum si de o suprafata de depozitare totala de circa 1,1 milioane de metri patrati pentru aprox. 50.000 autovehicule. In anul precedent, cifra de afaceri a firmei s-a situat in jurul valorii de 265 milioane euro.