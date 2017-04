Conform datelor DPD Romania comenzile provenite din e-commerce au generat aproximativ 40% din totalul livrarilor efectuate in aceasta perioada. 13 aprilie a fost cea mai aglomerata zi pentru curieri. In ziua premergatoare Vinerii Mari s-au expediat cele mai multe colete atat pe segmentul B2B, cat si pe segmentul B2C.

In ceea ce priveste industriile care au generat cele mai multe livrari in perioada sarbatorilor pascale, fashion-ul se situeaza pe prima pozitie in clasament. Topul este completat de produsele electronice, cele din zona de cosmetice si accesorii home & deco.

„Perioada sarbatorilor de Paste ramane una traditional aglomerata, care continua sa genereze de la an la an cresteri ale volumului de colete livrate de curierii nostri. Astfel ca, in acest an, livrarile DPD Romania au avut un avans de peste 20%, comparativ cu acelasi interval din 2016. Cele mai multe livrari au fost realizate pe plan intern, cu o medie de circa 90% din totalul expedierilor efectuate de companie. Trimiterile din tara in strainatate au avut o pondere de aproape 3%, in timp ce aproximativ 7% dintre coletele livrate de curierii DPD au ajuns din strainatate in tara”, a declarat Lucian Aldescu, CEO DPD Romania.