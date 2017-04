Lamborghini a inaugurat in Dubai cel mai mare showroom al retelei sale, care se intinde pe 3 etaje si are o suprafata de 1.800 de metri patrati.

Producatorul italian incepe deja sa se pregateasca intens pentru promovarea noului model, iar in acest sens are nevoie de spatii mai mari pentru operatiunile dedicate marketingului. In acest sens, Lamborghini a anuntat inaugurarea unui nou showroom in Dubai, care cu aceasta ocazie a devenit si cel mai mare showroom al producatorului.

Citeste articolul integral pe Automarket.ro

Sursa foto: Automarket.ro