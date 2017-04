"In contextul expansiunii conceptului de mobilitate electrica la nivel global, paradigma competitivitatii se schimba. Astfel ca, producatori de masini cu traditie de peste 100 de ani in industrie, precum BMW, isi cauta noi parteneri, pe noi piete, companiile din Romania fiind vizate in context", a declarat ministrul Alexandru Petrescu, potrivit News.ro.

El spune ca noua orientare a productiei de masini spre masini electrificate, in concordanta cu politica mondiala de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, creeaza mult spatiu de actiune actorilor romani atat din sectorul industrial, IT dar, si in cel de creare a infrastructurii necesare utilizarii unor astfel de masini.

"In urma intalnirilor de la inceputul acestui an de la Bucuresti, BMW a demarat un proiect de selectie a companiilor de IT romanesti care vor produce software pentru grupul german”, adauga ministrul Alexandru Petrescu.

In cadrul discutiilor a fost prezentata aria domeniilor in care pot fi dezvoltate proiecte de colaborare intre concernul bavarez si companiile din Romania, in concordanta cu trendul global de dezvoltare in materie de conectivitate si mobilitate, domenii in care evolutia industriei telecomunicatiilor este esentiala pentru dezvoltarea industriei auto, prin implementarea tehnologiei 5G, informeaza ministerul.

BMW Group este recunoscut drept cel mai important jucator de pe piata romaneasca pe segmentul autovehiculelor electrificate, una din doua masini electrice si unul din trei vehicule plug-in hybrid vandute in 2016 in Romania fiind produse de grupul german. De asemenea, ministrul Alexandru Petrescu a vizitat vineri facilitatile de productie Premium Aerotec Augsburg din landul Bavaria, unde s-a intalnit cu boardul de conducere al companiei bavareze.

"Este cu adevarat impresionant si imbucurator sa descoperi cat de importanta este contributia angajatilor Aerotec Brasov in asamblarea produselor finite ale companiei Premium Aerotec, prin furnizarea de componente ce se regasesc in toate aeronavele A 350-900. Practic, orice calatorie cu acest tip de avion este posibila cu ajutorul fortei de munca specializata din tara noastra, expertiza in aeronautica aflandu-se, deopotriva, pe langa Brasov, atat la Baia Mare cat si la Bacau, unde regasim alti furnizori de top pentru lantul de productie Airbus", mai spune Alexandru Petrescu.

El subliniaza ca investitia dezvoltata de Premium Aerotec la Brasov este un model de business pe care autoritatile vor sa il multiplice si in alte regiuni ale tarii, precum si in alte domenii de activitate.

"In cadrul discutiilor, reprezentantii Aerotec si-au manifestat intentia de extindere a amprentei investitionale in tara noastra in viitorul apropiat, exprimandu-si totodata aprecierea fata de nivelul profesional ridicat al resursei umane romanesti, implicarea angajatilor din fabrica de la Brasov in dezvoltarea capacitatilor de productie fiind considerata inspirationala si pentru alte unitati de productie ale grupului", informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

Premium Aerotec detinuta in proportie 100% de Grupul Airbus produce in Romania componente de fuselaj pentru industria aeronautica, printr-o investitie initiala de 40 de milioane de euro in fabrica din Brasov, beneficiind de un ajutor de stat de 19 milioane de euro. In prezent, fabrica are 900 de angajati numarul acestora urmand sa creasca la 1000 de angajati in perioada imediat urmatoare.