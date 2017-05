Numeroase studii de caz si cercetari demonstreaza ca noua generatie nu e deloc interesata sa isi investeasca banii in obiecte de valoare, ci este orientata mai mult catre solutii alternative. Un raport realizat de specialistii americani de la Public Interest Research Group, in colaborare cu Education Fund si Frontier Group, confirma ca proiectele de urbanizare trebuie sa includa investitii in sisteme de transport public bine puse la punct si solutii pentru a facilita mersul pe jos si mersul cu bicicleta, daca orasele doresc sa-si pastreze forta de munca tanara si talentata. Acest declin se datoreaza faptului ca realitatea vietii de zi cu zi a tinerilor din generatia Y este diferita decat realitatea pe care o percepea generatia X acum cateva decenii. Tinerii sunt astazi puternic influentati si ghidati de o serie de factori:

1. Grija pentru mediul inconjurator

Nevoia pentru protejarea mediului inconjurator este mult mai acuta pentru generatia Y. Efectele poluarii sunt mult mai bine documentate si demonstrate stiintific astazi decat in urma cu cateva zeci de ani. Generatia tanara a crescut observand efectele incalzirii globale, fiind puternic inflentata de numeroasele campanii de sustinere a solutiilor ecologice. Un studiu publicat de msnbc.com arata ca 66% din tineri sunt de parere ca exista dovezi concrete ale incalzirii globale, iar 75% dintre acestia considera ca stilul de viata al oamenilor este principala cauza.

Tinerii sunt asadar mult mai preocupati de mediu, de sanatatea lor si de solutii inteligente de deplasare prin orasele din ce in ce mai aglomerate. Prin eliminarea unor cantitati mari de noxe, masinile se numara printre principalii factori poluanti, in special in orasele foarte mari. Din acest motiv, tot mai multi tineri opteaza pentru folosirea bicicletelor pentru transportul de zi cu zi, iar marii producatori le ofera solutii de transport din ce in ce mai convenabile si mai inteligente. Spre exemplu, aceste modele de biciclete electrice sunt o alternativa eco rapida si eficienta pentru transportul urban. Avantajul lor este ca sunt foldabile, iar dimensiunile mici le permit utilizatorilor sa le poarte la brat pana in birou sau in casa, odata ce au ajuns la destinatie, fara sa necesite loc de parcare.

2. Deprecierea in timp a valorii unei masini

Chiar daca tinerii ar ignora argumentul poluarii, achizitionarea unui automobil nu urmeaza linia solutiilor practice si convenabile cu care sunt obisnuiti acestia. In primul rand, din punct de vedere economic, valoarea unei masini se depreciaza semnificativ din momentul in care noul proprietar s-a urcat la volan, fiind o investitie care nu poate fi recuperata in timp. Totodata, cheltuielile de intretinere sunt unele considerabile, care trebuie facute in mod regulat, nefiind o solutie convenabila. Din acest motiv, atunci cand folosesc automobilele ca mijloc de transport, tinerii prefera sa apeleze la un serviciu modern de taximetrie precum Uber.

3. Setul de valori

Valorile diferite pe care le are noua generatie ii ghideaza interesele in alta directie decat cea a ownership-ului. Reprezentantii acestei generatii sunt mai preocupati de experientele unice de care se pot bucura in viata, preferand sa-si orienteze finantele catre calatorii.

FOTO: Shutterstock/ Soft_light

Potrivit Forbes, turistii tineri cheltuiesc sute de miliarde de dolari, mai mult ca orice alta categorie de varsta. Acestia parcurg distante din ce in ce mai mari, au vacante mai lungi, consuma mai multi bani si se integreaza in comunitati din toata lumea la o scara nemaiintalnita pana acum.

Sursa foto: Shutterstock/ Marco Saroldi