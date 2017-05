In cadrul recent publicatului test comun al anvelopelor de vara organizat de ACE, GTÜ si ARBÖ, ContiPremiumContact 5 a ajuns fara probleme pe locul 1. Anvelopa careia i s-a acordat calificativul de top „foarte recomandata” a asigurat cele mai scurte distante de franare pe carosabil umed si uscat in cadrul testului.

Nu a prezentat niciun fel de puncte slabe in celelalte teste pe carosabil umed si uscat si a incheiat testarea in randul celor mai bune modele in ceea ce priveste rezistenta la inaintare. Acest lucru a demonstrat din nou faptul ca, in testele independente, anvelopele pot ocupa un loc fruntas daca toate caracteristicile lor se afla la cel mai ridicat nivel tehnologic. Dimensiunea testata 215/60 R 17 se potriveste in principal cu numeroase SUV-uri de dimensiuni mai mici; autovehiculul de test in acest caz a fost un Opel Mocca.

Odata cu inceperea sezonului anvelopelor de vara, noua PremiumContact 6 va inlocui treptat atat anvelopa premiata ContiPremiumContact 5, cat si ContiSportContact 5 – cu 70 de dimensiuni initial disponibile pentru jante de 16-21 inch. Noua anvelopa de referinta combina caracteristicile de top privind siguranta cu un nivel ridicat de confort si un grad ridicat de caracteristici sport pentru autoturisme si SUV-uri. Cand treceti de la anvelopele de iarna la anvelopele de vara si de la anvelopele de vara la cele de iarna, Continental recomanda regula „OEO” – utilizarea anvelopelor de iarna din octombrie si pana la Sf. Pasti, iar anvelopele de vara, de la Sf. Pasti si pana in octombrie. In ciuda unor temperaturi deja primavaratice, numai anvelopele de iarna specializate pot garanta marjele maxime de siguranta in zilele reci, cu temperaturi sub punctul de inghet care sunt in continuare prezente in prognoza meteo. Odata cu apropierea sarbatorii pascale, conducatorii auto cu anvelope de iarna trebuie sa faca o programare la reprezentanta auto locala pentru a trece la anvelopele de vara. Programul nefiind inca foarte incarcat, cu siguranta conducatorii auto isi pot rezerva data preferata pentru inlocuirea anvelopelor.