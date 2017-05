Compania Airbus Helicopters va incepe productia modelului militar H215M la fabrica de la Ghimbav, cel mai probabil in 2019, a declarat ministrul Economiei, Mihai Tudose. Oficialul a mai spus ca intentioneaza sa redeschida Fabrica de Pulberi de la Fagaras, filiala a Romarm, in cateva luni.

Producatorul francez de elicoptere Airbus Helicopters a semnat recent cu compania romaneasca IAR un acord general de cooperare exclusiva pentru producerea in Romania a elicopterului multirol H215M, IAR devenind contractor principal pentru orice posibila comanda de elicoptere a Ministerului Apararii pentru a-si inlocui flota imbatranita de elicoptere, scrie News.ro.

”Am intrat pe zona tehnica. Un an, un an si jumatate, suntem pe acolo, 2019, mergem pana la jumatate. Traditie exista intre Airbus si Brasov si Ghimbavul a lucrat, sunt deja acolo, firma e deja constituita. S-a semnat contractul de colaborare. Sunt optimist in ceea ce priveste viteza de desfasurare a lucrurilor”, a declarat Tudose, pentru News.ro.

Aparatele se vor produce in functie de comenzi.

”Acum vedeti, pentru a produce elicoptere medii grele pe stoc nu e usor. Se vor produce in functie de piata, de comenzi. Nu puteau sa deschida ghiseul inainte sa aiba fabrica. Acum au intrat in linie dreapta si incepe si partea de a cauta clienti”, a precizat ministrul Economiei.

Saptamana trecuta, directorul general al Airbus Helicopters Romania, Serge Durand, a declarat, intr-o discutie cu jurnalistii, ca societatea Airbus Helicopters va incepe productia modelului H215 la noua uzina pe care a inaugurat-o anul trecut la Ghimbav dupa ce va ajunge la un portofoliu de comenzi pentru cel putin 16 aparate, iar numele comercial al modelului fabricat in Romania va fi dat de cine va face prima comanda importanta.

"Avem un numar de comenzi, dar mai putine de 16. Este nevoie sa ai o anumita previziune in timp in acest sector", a afirmat Durand.

Directorul a precizat, pentru News.ro, ca probabilitatea de a demara productia in 2019 este "foarte ridicata", pe baza evolutiei pietei mondiale din acest moment.

"Poate fi modelul civil H215 sau modelul militar H215M. Daca, spre exemplu, armata romana ne face prima comanda de 16 aparate, atunci va avea dreptul sa puna numele aparatului, care va fi apoi folosit peste tot in lume", a spus Durand, pentru News.ro.

Ministru: Vrem sa redeschidem Fabrica de pulberi de la Fagaras

Legat de industria de aparare, ministrul Mihai Tudose a spus, in interviul acordat News.ro, ca guvernul doreste ca o mare parte din alocarea de 2% din PIB pentru Aparare sa se regaseasca in industria de aparare romaneasca, in transfer tehnologic, in produse noi, in retehnologizare si in dezvoltarea unor produse.

”Sunt foarte multumit de cum au inceput sa se miste lucrurile in partea de cercetare, dezvoltare. Adica sa venim si cu lucruri noi in industria de aparare. Sunt foarte optimist in ceea ce priveste aceasta zona a ministerului”, a mentionat Tudose, in interviul acordat News.ro.

Oficialul admite ca numarul de angajati din industria de aparare a scazut in ultimii ani, cee ce genereaza dificultati pentru a asigura personalul necesar in cazul repornirii sau cresterii productiei.

”Da, a scazut foarte mult, suntem la limita cumva. Dar daca prindem cumva acest ultim tren, cu oamenii care inca sunt acolo, cu specialisti foarte buni, pe un domeniu foarte delicat, vom avea o sansa mare sa dezvoltam aceasta industrie”, a spus ministrul Economiei, care a subliniat ca foarte curand se vor face angajari in sector.

”Noi incercam in cateva luni sa redeschidem o fabrica ce a fost inchisa. Presupune niste oameni. Fabrica de pulberi de la Fagaras. Cat de repede se poate. Unele investitii le-am facut chiar noi, in 2015. Mai e nevoie de un impuls managerial. Dar incercam sa o deschidem cat de repede se poate. Dar sunt multumit de pasi. Fiind o fabrica mai speciala, si autorizatiile sunt mai speciale. Trebuie sa respectam toate conditiile”, a mai spus Tudose.

Fabrica de Pulberi de la Fagaras este singurul producator de explozivi de mare putere si propulsoare solide din Romania.

Productia in Fabrica de Pulberi din Fagaras a fost oprita in anul 2014. De atunci, cei aproape 200 de angajati presteaza activitati de conservare, securizare, intretinere, paza si administrare.