1500 de locuri de munca in 2017

„1.700 de colegi noi s-au alaturat echipei anul trecut. Continental, ca angajator progresist si atractiv, va creste in acest an cu aproximativ 1.500 de persoane. Posturile libere pe care le avem vizeaza ingineri cu experienta, specialisti software si hardware, ingineri mecanici precum si tineri absolventi ai scolii profesionale pe care vrem sa-i angajam atat in centrele de cercetare si dezvoltare, cat si in fabricile noastre din Romania“, a declarat Anica Stoica, director de resurse umane Continental Romania.

Continental a planificat pentru 2017 o investitie la un nivel comparabil cu cel din anul precedent. Compania va investi in dezvoltarea oamenilor, in infrastructura locatiilor si in echipamente de ultima generatie.

„Compania a investit 1,2 miliarde de euro in Romania, in intervalul 1999-2016, in unitati moderne de productie, echipamente de ultima generatie si tehnologii inovatoare, precum si in dezvoltarea competentelor angajatilor sai“, a declarat dr. Christian von Albrichsfeld, directorul general al Continental Romania.

Continental fabrica anual in Romania peste 150 de milioane de produse pentru industria auto.

O gama larga de autoturisme este echipata cu anvelope fabricate in Romania si cu produse ContiTech, cum ar fi curelele de transmisie si sistemul de ventilatie si cel de aer conditionat.

"Continental are in Romania peste 5.000 de ingineri. Tehnologiile dezvoltate de specialistii nostri, alaturi de produsele fabricate in unitatile noastre, genereaza o crestere organica. Echipa noastra lucreaza la dezvoltarea conducerii automate si la solutii pentru sistemele integrate din cadrul masinii“, a spus dr. Christian von Albrichsfeld.

Continental dezvolta tehnologii si servicii inovatoare pentru mobilitatea sustenabila si interconectata a oamenilor si a bunurilor acestora. Compania cu profil tehnologic fondata in 1871 ofera solutii sigure, eficiente si accesibile pentru autovehicule, masini, trafic si transport. Continental a realizat in 2016 o cifra de afaceri de 40,5 miliarde de euro si are in prezent peste 227.000 de angajati in 56 de tari.

In perioada 1999-2016, Continental a investit circa 1.2 miliarde euro in activitatile din Romania. Toate cele cinci divizii Continental sunt reprezentate in Romania. Continental detine sapte unitati de productie si patru centre de cercetare si de dezvoltare in Timisoara, Sibiu, Carei, Nadab, Brasov si Iasi. Continental este partener al unui joint-venture in Slatina si are un centru de distributie a anvelopelor in Bucuresti. Continental avea 18.200 de angajati la finalul anului 2016 si isi va mari echipa cu aproximativ 1.500 noi membri in acest an in Romania.