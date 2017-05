Romanii au cumparat peste 400 de masini electrice si hibride in perioada ianuarie-martie 2017, de peste 3 ori mai multe comparativ cu perioada similara a anului trecut. 41 dintre acestea se incarca la priza.

Romania este una dintre codasele Europei atunci cand vine vorba despre vanzarile de masini ecologice, insa tocmai acest lucru permite cresteri anuale spectaculoase in acest segment. Potrivit unor date oficiale furnizate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme, in primele 3 luni ale anului romanii au cumparat 407 masini electrice si hibride, de peste 3 ori mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut (126 de unitati).

