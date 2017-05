Piata auto a avut in perioada ianuarie-martie 2017 cel mai dinamic trimestru din ultimii 8 ani. Comparand atat datele publice oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatricularea a Vehiculelor, cat si datele din site ( Autovit.ro ) inregistrate in primele trei luni ale anului versus perioada ianuarie-martie 2016, a rezultat ca in primul trimestru s-au inregistrat recorduri la toate categoriile, atat la masini noi, fiind inmatriculate peste 22.000 de vehicule, cat si la cele rulate, peste 128.000. Reinmatricularile s-au situat si ele la aproape 130.000 de unitati, doborand toate recordurile din ultimii ani si semnaland, in acelasi timp, o revenire la o situatie de normalitate privind ponderea acestora in piata tranzactiilor auto, conform unei analize efectuate de Autovit.ro.

Eliminarea timbrului de mediu la 1 februarie a facut ca primul trimestru din 2017 sa fie unul deosebit. Numarul inmatricularilor a explodat, mai ales la masinile rulate, din import, si la cele reinmatriculate, in timp ce segmentul vehiculelor noi a cunoscut cea mai mare crestere din ultimii ani. Aceasta situatie s-a datorat in special inmatricularii masinilor aflate la vanzare in parcurile comerciantilor auto, precum si a “oficializarii” tranzactiilor de masini din ultimii ani. In martie, desi cifrele au ramas ridicate, piata auto respecta tendinta de crestere prognozata de Autovit.ro.

“Pentru noi nu este complet surprinzatoare evolutia pietei, daca luam in considerare faptul ca la inceput de an intotdeauna cererea pentru masini este mai mare, iar eliminarea timbrului de mediu a survenit tot in primele luni. Inca de acum 3 ani am previzionat ca eliminarea timbrului de mediu va genera o crestere a pietei de masini noi, pe langa alte efecte benefice ale deblocarii ofertei interne. Daca se mentin cresterile de pana acum pe tot parcursul anului, piata masinilor noi poate depasi 110.000 unitati, iar cea a vehiculelor rulate, din import si a celor reinmatriculate, va atinge 600.000 de unitati”, explica Cristian Cojocaru, Sales Manager la Autovit.ro.

Inmatriculari lunare in 2017 ( sursa DRPCIV)

