Cei de la Mercedes-Benz vin cu unele informatii interesante cu privire la anul 2019. An in care vom face cunostinta cu noile modele ale generatiei viitoare AMG A45. Rivalitatea acestui model cu Audi RS3 Sportback este de bun augur pentru noi, specialistii din cadrul diviziei de performanta AMG fiind decisi sa aduca pe piata un model mai puternic decat cel rival.

In momentul actual, gratie faceliftului prezentat in urma cu ceva timp, Mercedes AMG A45 are sub capota o unitate de motorizare cu o capacitate de 2.0 litri, capabila sa dezvolte 381 de cai putere. Orice ar spune unii carcotasi, avem in fata un motor puternic, fara dar si poate. Dar, bineinteles ca se poate si mai bine de atat. Mai ales ca vorbim despre un model care poarta semnatura celor de la divizia de performanta AMG.

Sursa foto: Cars.ro