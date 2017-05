Au fost create conditiile necesare pentru implementarea tehnica a unitatii de taxare planificate de tip aparat de bord in sistemele europene de taxare. Introducerea acestui aparat este planificata pentru anul 2018.

Aparatul va acoperi initial Belgia, Germania, Franta, Austria si Polonia. Planul este sa integreze Italia, Portugalia, Spania si Ungaria chiar de la lansare sau imediat dupa aceea. Pe termen mediu, obiectivul este acela de a colecta toate taxele de drum, poduri si de tunel prezente, dar si viitoare, utilizand acelasi dispozitiv unic.

Obiectivul Toll4Europe GmbH este sa reduca complexitatea procesului dintre entitatile nationale responsabile cu colectarea taxelor de drum si furnizorii de servicii. Platforma Toll4Europe GmbH va permite furnizorilor de servicii, indiferent de marimea lor, sa ofere clientilor lor serviciul EETS in calitate de distribuitor.

La Toll4Europe, T-Systems detine o participatie de 55 procente, Daimler detine in cadrul la companiei 30 procente, iar DKV are o participatie de 15% procente. Toll4Europe va fi, prin urmare, guvernat de T-Systems, care, pe langa tehnologie, este responsabila si de partea de management a furnizorilor de servicii. Daimler contribuie cu expertiza pentru integrarea viitoare a aparatului (OBU) in vehicul. DKV sprijina cu experienta sa de peste 25 ani in domeniul afacerii cu taxe de drum, precum si cu know-how-ul privind decontarea a 30 taxe de drum la nivel european pentru cei 140.000 clienti din prezent.