Executivul ia in calcul prelungirea plafonarii tarifelor RCA cu inca trei luni, au declarat, vineri, pentru News.ro , surse guvernamentale. Plafonarea asigurarilor de raspundere civila auto ar putea fi discutata chiar in sedinta de Guvern de vineri.

Surse guvernamentale au afirmat, pentru News.ro, ca ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a avut mai multe intalniri cu transportatorii si cu reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si ca ia in calcul sa prelungeasca plafonarea tarifelor RCA cu inca trei luni printr-o Hotarare de guvern.

Unul dintre principalele motive ale prelungirii masurii de inghetare a tarifelor RCA pentru inca trei luni este intarzierea, in Parlament, a noii legi a RCA, care ar trebui sa contina noile prevederi negociate si agreate intre toate partile implicate an sector.

CE transmite semnale privind o posibila procedura de infringement din cauza RCA

Comisia Europeana a transmis semnale referitoare la o posibila procedura de infringement in cazul inghetarii tarifelor RCA, iar liderul PSD, Liviu Dragnea, este singurul care ar putea sa decida asupra prelungirii perioadei de plafonare a tarifelor RCA, in conditiile in care Guvernul se teme, a declarat vineri, pentru News.ro, presedintele Asociatiei Societatilor de Service Auto Independente, Cristian Muntean.

Cinci patronate din transporturile rutiere (UNTRR, FORT, APTE 2002, APULUM, ARTRI) solicita Guvernului extinderea perioadei de plafonare a tarifelor asigurarilor RCA cu inca sase luni, in conditiile in care o noua lege RCA nu este inca in vigoare. Insa, Guvernul se teme sa ia aceasta decizie, in conditiile in care CE a transmis deja semnale legate de o posibila procedura de infringement in cazul Romaniei, din cauza inghetarii tarifelor RCA, considera Muntean.

”Daca Liviu Dragnea nu va da ordin Guvernului sa prelungeasca perioada de plafonare a tarifelor, nimeni nu-si va asuma aceasta decizie”, a declarat Muntean.

Muntean sustine insa ca nu a vazut, pana acum, nicio declaratie din partea liderului PSD legata de aceasta chestiune. In plus, el considera ca, in cazul in care nu va fi prelungita perioada de plafonare, patronatele din transporturi vor astepta sa vada cu cat vor creste tarifele.

Din datele pe care le am, cred ca vor creste semnificativ doar tarifele RCA pentru transportatori si pentru tineri. In cazul transportatorilor, cred ca tariful RCA pentru un cap tractor, la categoria peste 40 de tone, va ajunge la circa 9.000-10.000 lei, fata de 7.500 lei cit este acum Cristian Muntean

Guvernul a aprobat in 2016, la presiunile patronatelor din transportul rutier, o Ordonanta de Urgenta care impune inghetarea preturilor RCA pentru sase luni, prin fixarea unor preturi maxime de catre ASF. Perioada de plafonare a inceput in 18 noiembrie 2016 si va expira in 18 mai.

Inghetarea politelor RCA a fost salutata de transportatori, dar criticata de companiile de asigurari active pe segmentul RCA, care se plang ca inregistreaza pierderi si cer revenirea la tarife libere.

Volumul total al primelor brute subscrise pe segmentul RCA a crescut anul trecut cu 29%, la 4,03 miliarde lei (897 milioane euro), ca urmare a cresterii primei medii.

Sursa foto: Dmitry Kalinovsky/shutterstock