Business Lease Group, companie olandeza specializata in furnizarea de solutii complete de mobilitate oferite companiilor din zona Centrala si de Est a Europei, deschide un nou centru operational in Cluj pentru a-si consolida operatiunile regionale.

Valoarea investitiei facuta de catre Business Lease Romania pentru deschiderea noului sediu din Cluj Napoca este estimata la peste 70.000 euro.

”Pentru Business Lease Group piata din Romania are potential, iar acest lucru a fost confirmat prin decizia de majorare a capitalului social cu alte 9 milioane de lei, la un total de 10,5 milioane lei. Primul plan major sustinut de aceasta infuzie este deschiderea noului sediu din Cluj-Napoca. Astfel, Clujul devine primul sediu regional al Business Lease Romania, alaturi de cel central, din Bucuresti. Prin deschiderea acestui sediu urmarim consolidarea pozitiei pe piata de profil si pozitionarea ca partener strategic de mobilitate pentru firmele care intra pe piata locala, prin aportul nostru de know-how in mobilitate. Avem incredere ca va fi un proiect de succes astfel incat in urmatorii ani sa continuam deschiderea altor sedii in orase importante din Romania” , a declarat Philip Aarsman, Managing Director al Business Lease Romania.

Localizat intr-o zona centrala, noul birou Business Lease va oferi companiilor din Cluj si din regiune servicii complexe de mobilitate axate pe optimizarea Costului Total al Mobilitatii (Total Cost of Mobility) si Costului Total al Detinerii (Total Cost of Ownership). Aceste modele de calcul folosite de companie ofera o perspectiva reala asupra variantei potrivite de utilizare a masinilor, in functie de tipul de companie care le utilizeaza si a impactului financiar pe parcursul intregului ciclu de utilizare a unui mijloc de transport.

“Ca grad de utilizare, leasingul operational este un produs relativ nou pe piata din Romania, iar principala noastra preocupare va fi sa demonstram oamenilor de afaceri avantajele de a avea alaturi un partener care poate oferi solutii complete de mobilitate, in baza unei experiente de peste 100 de ani a grupului din care Business Lease Romania face parte”, a declarat Mihai Oniga, Branch Manager.

Business Lease Group are sediul central in Olanda si numeroase sucursale regionale in Europa Centrala si de Est. Grupul este un jucator important in Polonia, Slovacia, Cehia, Romania si Ungaria. Compania inchiriaza toate marcile si modelele auto la pret competitiv (TCO) si este cunoscuta pentru furnizarea de servicii excelente. Portofoliul Business Lease Group cuprinde peste 43.000 de contracte.