Citroen va dezvolta doar versiuni electrice ale modelelor deja existente, iar prima dintre acestea va aparea in 2020 in segmentul compact sau subcompact.

Constructorii auto au adoptat strategii diferite pentru dezvoltarea masinilor electrice. Volkswagen mizeaza puternic pe lansarea unor modele exclusiv electrice, in timp ce alti producatori prefera sa dezvolte variante electrice ale unor modele deja existente.

In aceasta ultima categorie intra mai nou si Citroen, care a dezvaluit ca pregateste doar versiuni electrice ale modelelor care in prezent sub echipate cu motoare cu combustie interna. "Strategia noastra pentru masini electrice nu este sa avem un model electric, ci sa avem electrice in toata gama, astfel incat clientii sa poata alege intre un model electric sau pe benzina", explica Linda Jackson, CEO-ul Citroen.

Sursa foto: Automarket.ro