In Romania s-au inregistrat anul trecut 1.531 de evenimente de aviatie civila raportate, cu 13,1% mai mult decat in anul anterior, dupa o scadere in 2015, avans aparut in special in zona transportului aerian comercial, in timp ce numarul incidentelor grave a crescut de noua ori, potrivit raportului anual publicat de Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (CIAS), institutie aflata in subordinea Ministerului Transporturilor, responsabila de investigatii privind siguranta aviatiei civile, scrie News.ro.

In 2015, au fost inregistrate 1.354 de evenimente de aviatie civila raportate, dintre care 888 evenimente in operatiunile de transport aerian commercial. Anul trecut, numarul evenimentelor operatiunile de transport aerian commercial a crescut cu 15%, pana la 1.021, dintre care 7 incidente grave, 5 fiind pe teritoriul Romaniei.

”In anul 2016 au fost raportate 1.021 evenimente de aviatie civila produse in operatiunile de transport aerian comercial. Din punct de vedere al severitatii, au fost inregistrate 940 evenimente fara efect asupra sigurantei, 58 de incidente, un incident major, 8 incidente semnificative, 7 incidente grave si 7 evenimente raportabile unde nu a existat intentie de zbor”, se arata in raport.

In total, comparativ cu anul 2015, s-a inregistrat o crestere de noua ori a numarului de incidente grave, in anul 2016 fiind inregistrate noua astfel de evenimente, fata de unul in anul anterior. Sapte dintre acestea s-au produs pe teritoriul Romaniei, dintre care cinci in operatiunile de transport aerian commercial.

Un incident grav a avut loc in data de 7 ianuarie 2016, cand o aeronava tip Boeing 737-400-430 a iesit in afara pistei depasind pragul, pe aeroportul aeroportul international Avram Iancu Cluj.

”Cauza producerii incidentului grav a constat in efectuarea unui zbor in filare prelungit, urmat de luarea contactului cu pista la o distanta de aproximativ 2300 ft (aprox. 700 m) de la pragul pistei 25”, se arata in raport.

Un alt incident grav s-a produs in 29 decembrie 2016, in care a fost implicata o aeronava tip Boeing 737-400. In timp ce aeronava era in urcare, s-a declansat avertizarea de altitudine cabina, mastile de oxigen din cabina pasagerilor declansandu-se automat.

”Echipajul a aplicat procedura de Emergency Descent, a folosit mastile de oxygen si a luat hotararea sa se intoarca pe aeroportul international ”Henri Coanda” Bucuresti-Otopeni. Aeronava a aterizat in siguranta, neexistand victime. Investigatia pentru determinarea cauzelor producerii acestui incident grav este in desfasurare”, mentioneaza raportul.

In 13 octombrie 2016, pe aeroportul Henri Coanda, in procesul accelerarii pentru decolare, echipajul unei aeronave tip ATR72-500 a resimtit vibratii puternice, pilotul-comandant luand decizia de a intrerupe decolarea si de a se intoarce la pozitia de parcare, pentru investigatii suplimentare.

Tot pe aeroportul Henri Coanda, in 14 octombrie 2016, o aeronava de tip SAAB 340A, ce efectuase un zbor cargo, a intrat pe platforma 3 pentru a rula la pozitia de parcare.

”Pe timpul rulajului, in momentul efectuarii unei intoarceri de peste 90 grade la stanga, manevra efectuata la marginea platformei, aeronava a lovit cu varful planului drept unul dintre stalpii de iluminare ai platformei. Investigatia pentru determinarea cauzelor producerii acestor incidente grave este in desfasurare”, se mai arata in raport.

Sursa foto: Owen Suen/Shutterstock