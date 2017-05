In prima etapa de dezvoltare Tibbett Logistics a agreat prelungirea pe mai multi ani a contractului de inchiriere pentru cei 10.000 mp existenti in depozitul din Bolintin Vale – spatiu ce este operat in prezent pentru mai multi clienti. Exista posibilitatea de extindere in viitor a actualelor spatii logistice.

In cea de-a doua faza de dezvoltare, Tibbett Logistics a semnat un nou acord de inchiriere pe termen lung cu CTP pentru un depozit de 7.500 mp aflat la 2 km de locatia din Bolintin Vale – locatie cunoscuta sub numele de Bucharest West. Unii din clientii din sectorul de bauturi si alimente vor fi localizati aici – inclusiv Coca Cola si ED&F Man – precum si alte activitati de comert electronic.

Aceasta locatie aditionala din zona Bucuresti reprezinta cea de-a 17-a locatie Tibbett Logistics din Romania iar acum compania opereaza in total 111.250 mp de spatii Clasa A de depozitare, dedicata si pentru clienti multiplii – incluzand spatii cu conexiune la caile ferate si spatii cu temperatura controlata.

Tibbett Logistics furnizeaza de peste 10 zece ani in cadrul spatiului din Bolintin Vale servicii de depozitare, sortare si distributie pentru clienti din domeniile retail, automobile si FMCG. De curand locatia a devenit centrul operatiunilor B2B si B2C de comert electronic. In continuare locatia se va concentra pe sectorul de retail, si in special pe furnizarea serviciilor de depozitare, sortare, livrare la magazin si comert electronic pentru Auchan Romania.

Tibbett Logistics ofera solutii logistice intermodale si servicii extinse de gestionare a lantului de aprovizionare pentru industria auto, DIY, alimentatie, textila, retail si alte sectoare FMCG in toata Romania si in anumite parti din Europa de Sud-Est. De asemenea opereaza peste 111.250 de metri patrati de depozite in 17 locatii si cu un numar de peste 1.250 de angajati, compania avand o flota de distributie care cuprinde remorci cu prelata, dube frigorifice cu doua si trei camere si transport containere - impreuna cu propriile vagoane intermodale.