Grupul Volkswagen traverseaza o ampla schimbare de strategie bazata pe reducerea agresiva a costurilor si dezvoltarea de modele electrice, iar una dintre masuri vizeaza inclusiv reconfigurarea gamei de modele.

Pe lista neagra au intrat Beetle si Scirocco, care anul trecut s-au comercializat in numai 25.000 si, respectiv, 11.000 de unitati, in conditiile in care Golf are vanzari lunare mai bune decat cele doua modele pe an la un loc.

Sursa foto: Automarket.ro