Sediul Ford Trucks din Bucuresti a fost lansat cu un rebranding, in urma unei investitii de peste 200.000 de euro, finalizat cu o cladire complet renovata.

Unitatea inregistreaza o medie de 600 de reparatii / luna si are o capacitate de reparatii simultane insumand pana la 25 de vehicule (camioane sau semiremorci) in fiecare zi.

Sediul Ford Trucks are o cladire de aproape 3.900 mp (amprenta la sol), parcare (pentru stocuri de vehicule, parcare betonata) - 13.000 mp, suprafata totala a birourilor - aproape 1.700 mp, suprafata totala a service-ului si depozitului de piese de schimb - aproape 3.000 mp.

Service-ul autorizat Ford Trucks este complet renovat si modernizat conform standardelor corporatiste si tehnice ale Ford Trucks, cu 9 linii de lucru: 7 linii de reparatii cu elevatoare, 1 pentru ITP (inspectie tehnica periodica) si 1 linie de spalare a camioanelor.

"In concordanta cu strategia noastra globala pe segmentul camioane, Ford Trucks continua sa dezvolte o retea internationala cu acorduri de distributie pe 3 continente, in special in Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Rusia si Turcia si, cel mai recent, in Europa de Est. Intrucat am crescut deja prezenta noastra in diferite regiuni ale lumii, Europa de Est este acum piata noastra prioritara. Suntem foarte incantati sa anuntam ca acest sediu reprezinta unul dintre cele mai importante repere ale planului de distributie al Ford Trucks, deoarece este primul nostru pas in Romania si cel mai important din Europa pana acum. Cefin Trucks este un partener de afaceri foarte important pentru noi si credem ca acest centru va contribui in mod semnificativ la prezenta Ford Trucks in Romania si Europa", a declarat Lisa King, director general adjunct al Ford Otosan.

Obiectivul Ford Trucks este de a realiza o penetrare a pietei de peste 6% din volumele totale ale segmentelor sale tinta.

Compania va acoperi toata piata din Romania cu personalul propriu de vanzari, estimat a ajunge la 24 de persoane pana in primul trimestru al anului 2018. Prezenta in cele mai importante zone ale tarii va fi asigurata de sucursalele existente ale Cefin Trucks (Bucuresti, Arad, Deva si Timisoara - deja operationale) si de catre sediile partenerilor, actionand sub un mandat limitat ca furnizor de servicii postvanzare, piese de schimb, intretinere, reparatii.

Ford Trucks opereaza in prezent in Europa Centrala si de Est, Orientul Mijlociu, Africa, Rusia si Comunitatea Statelor Independente (CSI), in 25 de tari si continua sa isi consolidereze reteaua sa globala pe trei continente, cu obiectivul de a ajunge la 50 de tari pana in anul 2020.

CEFIN Trucks activeaza de aproximativ 20 de ani in sectorul auto, ca furnizor de produse si servicii integrate pentru lumea transportatorilor profesionisti, fiind cunoscut ca unul dintre cei mai mari distribuitori de vehicule comerciale din Romania. Activitatea comerciala a companiei integreaza achizitia si vanzarea tuturor brandurilor si modelelor de camioane si semi-remorci rulate.