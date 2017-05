Tesla si Apple ar trebui sa-si uneasca fortele in loc sa sa-si faca una alteia probleme cu angajatii sau sa devina, in viitor, competitori pe aceeasi piata.

Administratorii firmei Apple vorbesc de ceva vreme despre intrarea in industria auto, folosindu-se de un proiect oarecum secret, din care se cunoaste doar numele: "Proiectul Titan". Pentru o perioada, parea ca ideea nu mai este de viitor dar, in acest moment, compania americana testeaza pe fata masini autonome in California. Mai mult, Apple a dezvoltat, recent, propria divizie de electricitate.

Sursa foto: Cars.ro