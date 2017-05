FM Logistic are 550 de angajati pe cele trei platforme logistice din Romania - in zona Timis, Bucuresti si Dambovita cu 65.000 mp suprafata de stocare si 2 terminale logistice de cross-docking situate in Cluj si Bacau. Compania va angaja inca 50 de persoane dupa ce va inaugura noua platforma de pe autostrada A1, km 14.

Business-ul FM Logistic va creste cu un milion de euro anul acesta, la 26 de milioane de euro, de la 25 de milioane de euro in 2016.

"In Romania, business-ul FM Logistic creste mai puternic decat in alte tari pentru ca a inceput mai tarziu. Anul acesta, cifra de afaceri va creste cu 1-1,5 milioane de euro, de la 25 de milioane de euro in 2016. Vom inaugura anul acesta inca 20.000 de metri patrati de spatii de depozitare, care se adauga celor 65.000 de metri patrati existenti", a declarat pentru wall-street.ro Catalin Olteanu, director general FM Logistic Romania.

Investitia pentru cei 20.000 de metri patrati se ridica la 20 de milioane de euro. Depozitul din Dragomiresti, Ilfov, poate fi extins pana la capacitatea maxima de 80 000 mp. Platforma FM Logistic Dragomiresti va fi prima platforma logistica certificata LEED din Romania.

In prezent FM Logistic ofera clientilor sai din Romania solutii logistice personalizate pentru optimizarea operatiunilor din cadrul lantului de aprovizionare, precum depozitare, o gama completa de servicii de transport, camioane complete sau partiale, cu temperatura ambientala si controlata si servicii cu valoare adaugata (co-packing).

Compania FM Logistic opereaza in 6 sectoare principale- alimentar, retail, industria bunurilor de uz casnic si ingrijire personala, cosmetic/ produse de lux, farmaceutic, produse industriale si electronice, este prezenta in 13 tari, are 21.800 angajati si o cifra de afaceri de 1,034 miliarde euro inregistrata la 31 martie 2016 (crestere de 2,9% fata de anul fiscal anterior).