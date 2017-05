Companiile vor avansa studii de fezabilitate, astfel incat noul produs sa fie disponibil pe piata pana in anul 2019.

Conceptul „Air Free” este o tehnologie care elimina nevoia de a umfla anvelopele necesara sustinerii greutatii, folosind o structura unica realizata din spite care se afla in partea interioara a rotii. In plus, materialele utilizate pentru spite si cauciuc ajuta la utilizarea mai eficienta a resurselor.

Bridgestone Corporation si Bridgestone Cycle au adaptat conceptul „Air Free” pentru a dezvolta anvelope pentru biciclete, astfel incat acestea sa nu fie perforate. Flexibilitatea ridicata a designului, garantata de materialele folosite, a facut posibile chiar propuneri de noi modele de biciclete, care nu au mai fost intalnite pana acum.

Grupul Bridgestone urmareste sa ofere noi moduri de a face ciclism, folosind conceptul Air Free si, in acelasi timp, sa adapteze aceasta tehnologie pentru mai multe tipuri de anvelope. Grupul Bridgestone isi propune sa lucreze in mod constant pentru dezvoltarea durabila a unor tipuri de transport universale si prietenoase cu mediul, care sa imbunatateasca vietile oamenilor.

