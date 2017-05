UPS a lansat in Europa serviciul UPS Express Critical, dedicat transporturilor care nu suporta amanare si care necesita manipulare speciala, cum ar fi componente de aeronave necesare pentru un zbor sau instrumente chirurgicale esentiale intr-o sala de operatie.

O echipa UPS va evalua cererea de livrare prin intermediul unui centru de contact non-stop, identificand optiunile de transport disponibile si desemnand cea mai eficienta solutie in raport cu specificatiile de timp si cost ale clientului.

UPS Express Critical include desemnarea unui curier personal pentru transportul marfurilor de la expeditor la destinatar, folosind un zbor comercial. Ca lider global in livrari urgente si pe termen scurt, UPS are acces la o gama aproape nelimitata de vehicule (aeriene sau terestre) oriunde in lume.

Pentru ca transporturile critice sa ajunga la destinatie la termenul stabilit, UPS Express Critical va oferi in Europa urmatoarele servicii:

Gestionarea charterelor aeriene, inclusiv avioane de marfuri cargo pentru transporturile supradimensionate

Servicii de expediere de la usa la usa pentru marfuri de toate dimensiunile

Serviciul de preluare a transportului de pe pista, pentru a accelera timpii in tranzit pana la destinatia finala

Vehicule terestre dedicate pentru transportul de la usa la usa in Europa

Siguranta imbunatatita si servicii de asigurare prin UPS Capital

Prin informarea clientilor in legatura cu evenimentele importante care pot surveni in timpul transportului, acestia pot actiona in consecinta intr-un timp scurt. Totodata, pot administra livrarea transportului cu ajutorul unei echipe specializate, un call center disponibil 24/7/365, din panoul de control, rapoarte si alerte personalizate, copie electronica a documentelor de expediere, si prognoze de livrare.

UPS este lider global in logistica, oferind o gama larga de solutii, inclusiv pentru transportul de colete si cargo, facilitand comertul international si implementand tehnologie avansata pentru a gestiona mai eficient lumea afacerilor. Cu sediul principal in Atlanta, UPS deserveste mai mult de 220 tari si teritorii din intreaga lume.