Concluzia la care am ajuns, dupa ce am vazut pe piata cateva idei de-a dreptul nebune, este ca anumite companii exista doar pentru a ne transforma cele mai salbatice vise in realitate, fie ca e bine, fie ca e doar o prostie.

Ideea de masina pickup 6x6 a luat nastere dintr-o nevoie a industriei auto: afaceri in partea din fata a masinii, distractie in spatele ei. Printre marcile care au adoptat cate un model de acest gen, in ultimii ani, se numara Mercedes-Benz G-Class, Toyota Hilux si chiar Ford F-150 Raptor. Ei bine, se pare ca a venit randul lui Bentley Bentayga, ajuns acum in atelierele mesterilor care il vor transforma ireversibil.

Sursa foto: Cars.ro