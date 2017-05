Sambata, traficul rutier va fi inchis, intre orele 07.30 si 15.30, pe ambele sensuri ale bulevardului Unirii, intre Piata Constitutiei si bulevardul I.C. Bratianu, precum si pe bulevardul Libertatii, intre Calea 13 Septembrie si bulevardul Natiunile Unite, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei, scrie News.ro.

De asemenea, de sambata, ora 15.30, pana la duminica, la inchiderea evenimentului, circulatia rutiera va fi oprita pe bulevardul Libertatii, intre cele doua bretele din Piata Constitutiei, iar de la orele 18.00 va fi restrictionat traficul si pe portiunea cuprinsa intre bulevardul Natiunile Unite si Splaiul Independentei.

Traficul rutier va fi inchis si duminica, intre orele 07.30 si 15.30, pe trasele stabilite pentru Cursa de 10 kilometri individual, Cursele Semimaraton, Stafeta Scholl si Cursa populara de trei kilometri.

Cursa de 10 kilometri, cu startul la 08.15, de pe bd. Libertatii (intre Splaiul Independentei si bd. Natiunile Unite), va avea loc pe traseul bd. Libertatii, stanga pe breteaua din zona Parchetului General, dreapta pe bd. Unirii, Piata Alba-Iulia, bd. Decebal, intoarcere inainte de intersectia cu str. Dristor, retur bd. Decebal, bd. Unirii, bd I.C. Bratianu, stanga str. Halelor, Splaiul Independentei pana la pod Hasdeu, intoarcere pe sensul celalalt (fara a afecta traversarea pe podul Hasdeu), retur pe sensul celalalt al Splaiului Independentei pana la Piata Natiunilor Unite, dreapta pe bd. Natiunilor Unite, stanga pe bd Libertatii, pana la punctul de sosire din Piata Constitutiei.

Cursele Semimaraton, Stafeta Scholl, care vor avea startul la 09.30, de pe bd. Libertatii (intre Splaiul Independentei si bd. Natiunile Unite), se vor desfasura pe traseul bd. Libertatii, stanga pe breteaua din zona Parchetului General, dreapta pe bd. Unirii, stanga pe bd. I.C. Bratianu, stanga pe str. Halelor, Splaiul Independentei, intoarcere pe celalalt sens pe Podul Hasdeu, retur pe sensul celalalt al Splaiului Independentei pana la Piata Natiunilor Unite, dreapta pe bd. Natiunile Unite, stanga pe bd. Libertatii, Piata Constitutiei, stanga pe breteaua din zona Parchetului General, bd. Unirii, Piata Alba Iulia, bd. Decebal, Piata Hurmuzachi, bd. Basarabia cu intoarcere inainte de bd. Chisinau, bd. Basarabia, dreapta pe aleea de intrare in Stadionul National Arena (aleile din jurul stadionului cu iesire in bd. Maior Coravu si intoarcere inainte de rondul de la intrarea in stadion), iesire in bd. Basarabia, dreapta pe bd. Basarabia, Piata Hurmuzachi, bd. Decebal, dreapta pe bd. Unirii, dreapta pe bd. I.C.Bratianu, stanga pe str. Halelor, continuare pe Splaiul Independentei pana la Podul Hasdeu cu intoarcere pe pod, pe trotuar (fara a restrictiona circulatia auto pe pod), Splaiul Independentei pana la Piata Natiunile Unite, dreapta pe bd. Natiunile Unite, stanga pe bd. Libertatii pana la punctul de sosire din Piata Constitutiei.

Pentru Cursa Populara de 3 kilometri, cu startul de pe bd. Libertatii (intre Splaiul Independentei si bd. Natiunile Unite), traseul va fi stanga pe bd. Unirii, pe breteaua din zona Parchetului General, bd. Unirii, pana la intersectia cu bd. I.C.Bratianu, retur pe sensul celalalt, bd. Unirii, Piata Constitutiei, breteaua din zona Ministerului de Finante, stanga spre punctul de sosire de pe bd. Libertatii.

In timpul restrictiilor de trafic, soferii pot circula pe rutele ocolitoare: bd. Dimitrie Cantemir - pasajul Unirii - Piata Universitatii - bd. N. Balcescu - bd. Magheru - bd. Lascar Catargiu - Piata Victoriei; Soseaua Mihai Bravu - Pasajul Muncii - Soseaua Stefan cel Mare - bd. Iancu de Hunedoara; Calea 13 Septembrie - Soseaua Panduri - bd. Geniului - Soseaua Grozavesti - pasajul Basarab; Splaiul Independentei - Pod Eroilor - strada Stirbei Voda - Calea Victoriei - strada Dem I. Dobrescu - bd. N. Balcescu - Piata Universitatii; Soseaua Panduri - bd. Tudor Vladimirescu - Soseaua Viilor - strada C-tin Istrati - Piata Libertatii - bd. Marasesti.

Pentru traversarea bulevardului Unirii se pot folosi Pasajul Marasesti si Pasajul Unirii. In curtea Palatului Parlamentului se va putea intra dinspre Podul Hasdeu, pe strada Izvor si Calea 13 Septembrie.

Autobuzele si troleibuzele care au rute prin zonele unde vor fi restrictii de trafic pentru Semimaratornul Bucuresti vor circula, sambata si duminica, pe trasee deviate.

Favoritul OMV Petrom Semimaratonului Bucuresti 2017 este Kipyego Kennedy Lagat din Kenya la masculin, iar la feminin, castigatoarea OMV Petrom Semimaratonului 2016, Dire Tune Arissi (Etiopia), care va fi prezenta si in acest an la start pentru a-si apara titlul. Pentru distanta de semimaraton - 21,097 km, vor fi prezenti si alti alergatori de elita din Kenya, Maroc si Etiopia.

Federatia Romana de Atletism va organiza, la Semimaratonul Bucuresti, Campionatul National de Semimaraton, Seniori, Tineret si Juniori, masculin si feminin. Cursele copiilor, la care inscrierea este gratuita, au loc sambata, cu incepere de la 9.30, cu startul din Piata Constitutiei. Fiecare categorie de varsta si gen va avea start diferit, coridorul de start fiind impartit pe sectoare, pe distante cuprinse intre 0,9 si 1,4 kilometri.

Adolescentii cu varste cuprinse intre 14 si 19 ani vor putea sa concureze, tot sambata, la Cursa Adolescentilor Erasmus + pe o distanta de 2,5 km, incepand cu ora 13.00.

Cursele adultilor vor avea loc duminica, incepand cu ora 08.15, cand vor lua startul alergatorii de la 10km Individual Volkswagen. La 9.30, incep cursele de Semimaraton OMV Petrom si Stafeta Scholl, formate la aceasta editie din echipe de cate 3 alergatori (7km+7km+7,1km), urmand ca la ora 12.30 sa fie dat startul Cursei Populare Vodafone.

Organizatorii se asteapta ca la cea de-a sasea editie a OMV Petrom Bucharest Half Marathon sa participe peste 16.000 de alergatori.

“Oamenii din sport vin de fiecare data sa ne sustina, Andreea Raducan, campioanele olimpice de la scrima, canotaj. Am vorbit si cu Paula Tudoran si mi-a spus ca va fi prezenta si ea, se va inscrie la cursa de 21 de kilometri. Anul acesta cred ca vor fi peste 16.000 de alergatori. Avem atleti de elita din Etiopia, din Kenya si speram sa avem un record al traseului. Sambata vor fi cursele copiilor, iar duminica cele principale, incepand cu ora 8.15. Cursele copiilor sunt speciale pentru noi si suntem bucurosi ca interesul atat al parintilor, dar si al copiilor este tot mai mare, de la editie la editie. Astfel, incepand cu OMV Petrom Semimaratonul Bucuresti, vom aborda diferit Cursele copiilor, in sensul eliminarii clasamentelor si a premiilor bazate pe clasament”, a declarat presedintele Bucharest Running Club Association, Valeria Racila van Groningen.

Sursa foto: Sura Nualpradid / Shutterstock