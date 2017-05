Sute de masini au fost gasite in trafic cu probleme tehnice, iar 11 autovehicule ale caror sisteme de franare si directie erau defecte si puteau produce accidente au fost retrase din circulatie, soferii acestora ramanand si fara permise de conducere.

Politistii de la Directia Rutiera au controlat in trafic, in 9 mai, impreuna cu specialisti de la Registrul Auto Roman, 6.608 autovehicule si au dat 3.689 de amenzi si avertismente soferilor care circulau cu masini ce aveau defectiuni tehnice sau care au fost prinsi incalcand regulile de circulatie, scrie News.ro.

Dintre cele aproape 3.700 de sanctiuni contraventionale, patru au fost date pentru defectiuni ale sistemul de franare, sapte pentru defectiuni ale mecanismului de directie, 111 pentru defectiuni ale sistemului de rulare, 358 pentru defectiuni ale instalatiilor de iluminare si semnalizare, 71 pentru aplicarea de folii neomologate sau a tratamentelor chimice pe parbriz, geamurile laterale sau luneta, 410 pentru alte defectiuni tehnice, 91 pentru neefectuarea in termen a inspectiei tehnice periodice, 11 pentru folosirea luminilor de ceata utilizate in alte conditii decat pe timp de ceata si 2.514 pentru alte incalcari ale normelor rutiere, a anuntat, sambata, Politia Romana.

Politistii au retras si 434 de certificate de inmatriculare ale masinilor gasite la control cu defectiuni tehnice, dintre care 393 erau autovehicule inmatriculate in Romania, 26 inmatriculate in alte state si 15 erau taximetre. Unsprezece masini au fost retrase din circulatie pentru defectiunile tehnice majore, din cauza carora se puteau produce accidente, iar soferii acestora au ramas fara permise de conducere. In timpul controalelor au fost constatate si 31 de infractiuni, dintre care 23 de circulatie. La actiune au participat 780 politisti rutieri si 90 de specialisti de la Registrul Auto Roman, care au avut 45 de autolaboratoare de control tehnic, a precizat Politia Romana.