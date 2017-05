O viitura puternica pe raul Tutova, care e depasit cota de pericol ]n dreptul comunei bacauane Plopana, a rupt podul provizoriu din beton de la limita dintre judetele Vaslui si Bacau, de pe drumul national DN 2F. In aceste conditii, traficul rutier pe sectorul dintre localitatile Straminoasa (Bacau) si Vladia (Vaslui) a fost inchis circulatiei duminica, iar mai multe echipe de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere lucreaza pentru refacerea podului, scrie News.ro.

”Practic, doua din cele patru casete din beton de 3x3 metri au fost date peste cap de varful de viitura, iar drumul s-a prabusit in jurul acestora. Podul provizoriu a fost subdimensionat si nu a putut sa preia cantitatea mare de precipitatii, in conditiile in care in amonte a plouat peste 90 de litri pe metru patrat intr-un timp relativ scurt”, a declarat directorul Serviciului de Gospodarire a Apelor Vaslui, Gheorghe Chelsoi.