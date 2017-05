Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila intelegere pe piata comercializarii produselor de semnalizare si siguranta rutiera in cadrul unor licitatii publice organizate, in perioada 2014 – 2016, de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA, in prezent Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania.