Deputatii au adoptat, marti, proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, care le va permite proprietarilor de masini sa fie despagubiti indiferent de service-ul in care isi vor repara masina, dar politele nu au cum sa creasca din cauza costurilor cu reparatiile.

Unul din amendamentele adoptate, marti, de trei comisii din Camera Deputatilor, in cazul legii care va reglementa piata asigurarilor auto obligatorii RCA, va permite proprietarilor de masini sa fie despagubiti indiferent de service-ul in care isi vor repara masina, dar politele nu au cum sa creasca din cauza costurilor cu reparatiile, pentru ca acestea reprezinta doar o mica parte din costul total al daunelor, a declarat, marti, presedintele Asociatiei Societatilor de Service Auto Independente, Cristian Muntean, potrivit News.ro.

Comisiile de Buget Finante, Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor au mai votat un amendament care permite proprietarilor de masini sa obtina despagubiri daca isi repara automobilul accidentat in orice service, in afara sistemelor de referinta propuse initial de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Comisiile au votat pentru a pastra, in proiectul legii care reglementeaza asigurarile auto obligatorii RCA, definitia initiala data vehiculului care trebuie sa aiba RCA, fiind excluse bicicletele si carutele, dar au votat pentru ca vehiculele care sunt in proces de inmatriculare sa aiba asigurare.

Astfel, proprietarii nu vor putea obtine numerele de inmatriculare daca nu au asigurare RCA. Insa, asigurarea RCA poate fi suspendata doar daca vehiculul este tinut intr-un spatiu privat, in afara spatiului public.

Totodata, comisiile au adoptat unele amendamente aduse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), cele referitoare la pastrarea definitiei contractantului, schimbarea notiunii din utilizator in asigurator si pastrarea definitiei tarifului de referinta.

In plus, utilizarea de piese contrafacute in efectuarea de reparatii auto a devenit infractiune, potrivit amendamentelor adoptate de deputati.

Camera Deputatilor este for decizional in aceasta speta.

Sursa foto: Dmitry Kalinovsky/shutterstock