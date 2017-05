Organizatia britanica Emissions Analytics a publicat rezultatele unui test complex in care emisiile majoritatii modelelor cu motoare diesel au fost analizate in trafic real. Rezultat: doar 14 masini respecta normele obligatorii Euro 6 atunci cand le scoti din laborator.

Scandalul Dieselgate a pus in garda atat autoritatile europene, cat si publicul in ceea ce priveste emisiile de Oxizi de Azot (NOx), substanta cu efecte negative dovedite asupra sistemului respirator si care, conform ultimelor statistici, grabeste decesul a peste 100.000 de oameni din toata lumea in fiecare an.

Sursa foto: Automarket.ro