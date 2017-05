NextEv si-a inceput povestea in urma cu ceva ani ca un start-up care s-a facut remarcat prin participarea in Formula E. Acestia au lansat in urma cu un an brand-ul Nio, brand care a fost dedicat modelelor electrice de serie. Iar primul model pe care acestia l-au dezvoltat este chiar acest EP9, model care a reusit incredibila performanta de a deveni cea mai rapida masina de serie de pe circuitul de la Nurburgring.

Citeste articolul integral pe Cars.ro

Sursa foto: Cars.ro