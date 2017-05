Fondul de Garantare a Asiguratilor a anuntat ca joi, 18 mai, este ultima zi in care creditorii de asigurari ai Carpatica Asig pot depune cereri de deschidere a dosarelor pentru daunele produse inainte de declararea falimentului companiei in instanta.

"Fondul de garantare a asiguratilor atrage atentia potentialilor creditori de asigurare ai societatii Carpatica Asig-in faliment, ca astazi, 18 mai 2017, este ultima zi in care se mai pot depune cereri de deschidere a dosarelor de dauna- Anexa 3. Conform legislatiei, (...) termenul limita de depunere a cererilor de deschidere a dosarelor de dauna este de maxim 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului, respectiv 18 februarie 2017, in cazul Carpatica Asig", a precizat Fondul de Garantare a Asiguratilor, potrivit News.ro.

Legea nr 213/2015 prevede ca "orice persoana care invoca vreun drept de creanta impotriva asiguratorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila, intre data inchiderii procedurii de redresare financiara si cea a denuntarii contractelor de asigurare, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului, poate solicita deschiderea dosarului de dauna printr-o cerere adresata Fondului".

Pentru daune produse dupa data falimentului, pagubitii mai pot depune cereri de plata pana la 16 iunie

Totusi, pentru daune produse dupa data falimentului pe polite valabile emise de Carpatica, pagubitii mai pot depune cereri de plata pana la data de 16 iunie 2017 sau in termen de 90 de zile de la data nasterii dreptului de creanta.

In 24 martie, Fondul de Garantare a anuntat ca va demara platile catre creditorii de asigurari ai Carpatica Asig, in limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor.

Conform anuntului, Fondul de Garantare a luat act de ramanerea definitiva, prin neapelare, a hotararii privind deschiderea procedurii de faliment impotriva societatii Carpatica Asig, astfel incat va putea face platile catre creditorii de asigurari.

Sentinta de intrare in faliment a Carpatica Asig a fost emisa de Tribunalul Sibiu si a fost publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa in data de 9 martie.

FGA a primit pana la data de 17 mai de la potentialii creditori de asigurare ai Carpatica Asig 22.911 de cereri de plata, inclusiv cereri de plata pentru dosarele de dauna nou deschise de FGA, precum si 11.765 cereri pentru deschiderea unor dosare de dauna. Fondul a preluat 27.270 de dosare de dauna de la Carpatica Asig.

Fondul poate sa faca plati din disponibilitatile sale catre creditorii de asigurari doar catre petentii care au depus cereri de plata si care au dosarele complete.

Inainte de faliment, Carpatica se afla printre primii cinci jucatori din sectorul asigurarilor, cu o cota de piata de 10,5%.

