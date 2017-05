Versiunea standard a SUV-ului franeaza in 38,5 metri de la 100 km/h, iar Quadrifoglio in 32 de metri. Sistemul de franare pe Stelvio este IBS (Integrated Brake System), un sistem de franare electro-mecanic. La apasarea pedalei de frana se transmite un impuls electric, iar sistemul isi face rapid datoria.

Alfa Romeo Stelvio are 1.700 de kg, este realizat din materiale ulta usoare. Aluminiul a fost folosit pentru caroserie si multe alte elemente. Arborele cardanic a fost construit din fibra de carbon. In cazul Quadrifoglio a fost folosita fibra de carbon si pentru plafon, capota si alte elemente.

SUV-ul este foarte manevrabil si stabil, mai ales cu motorizarea pe benzina, pentru ca am condus propulsorul de 2 litri 280 CP. Masina sta impecabil pe viraje, iar tractiunea integrala intervine si stabilizeaza frumos SUV-ul atunci cand derapeaza din cauza vitezei excesive in curbe.

Stelvio are suspensie frontala dubla si axa de viraj semi-virtuala, iar acest lucru ajuta la crearea unui sentiment de directie rapid si precis. Pe puntea spate este montat un sistem Multilink, cu 4 conexiuni si o jumatate de brat, care imbunatateste performantele, confortul de conducere si confortul pasagerilor in acelasi timp.

Caracterul sportiv al SUV-ului este datorat si distributiei maselor de 50:50, intrucat motorul a fost pozitionat in spatele axei. Stelvio accelereaza in 5,7 secunde pana la 100 km/h cu propulsorul pe benzina de 2 litri 280 CP si in 6,6 secunde cu motorul diesel de 2,2 litri 210 CP.

Singurul pret anuntat pentru Stelvio este 52.200 euro pentru propulsorul pe benzina de 2 litri 280 CP, in echiparea First Edition. SUV-ul vine cu tractiune integrala Q4, transmisie automata in 8 trepte, scaune cu tapiterie din piele, incalzite si ajustabile electric, insertii din lemn veritabil, jante din aliaj de 20”, volan imbracat in piele si padele din aluminiu montate pe coloana de directie.

La interior, gasim o plansa de bord orientata catre sofer. Butonul de pornire este integrat in volanul imbracat in piele, iar padelele din aluminiu sunt standard si montate pe coloana de directie.

Pe plansa de bord este integrat sistemul Alfa Connect de 8.8 inchi cu navigatie 3D integrata, dezoltata in parteneriat cu MagnetiMarelli. In instrumentarul de bord, un display color TFT de 7 inchi afiseaza toate informatiile esentiale, in timp ce interfata utilizator-vehicul este completata de doua joystick-uri rotative usor de folosit, pentru acces rapid la sistemele Alfa DNA si Alfa Connect. Noul Stelvio ii ofera celui de la volan sentimentul de control absolut si maiestire la volan, in timp ce pozitia mai inalta nu stirbeste cu nimic placerea condusului oferita de o sportiva pura Alfa Romeo.

Portbagajul are un volum de 525 litri si dispune de inchidere si deschidere electrica ce poate fi setata pe 8 niveluri. Printre functiile-cheie se numara Integrated Brake System (IBS), sistemul electromecanic inovator brake-by-wire care utilizeaza in tandem ESC-ul cu servofrana clasica pentru a livra un raspuns instantaneu al pedalei de frana. Acestuia i se mai adauga si Forward Collision Warning (FCW) cu Autonomous Emergency Brake (AEB) si detectia pietonilor. Sistemul emite o avertizare sonora atunci cand detecteaza o posibila coliziune frontala si activeaza sistemul de franare, in timp ce Lane Departure Warning (LDW) atentioneaza soferul daca vehicului iese de pe banda de rulare.