Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie a subliniat ca au existat dezbateri aprinse in comisiile de specialitate, legate de modalitatea de stabilire a despagubirilor, insa considera ca parlamentarii au inteles complexitatea acestui mecanism si astfel, actualul articol ce reglementeaza stabilirea despagubirilor are o forma ce poate fi pusa in practica, potrivit News.ro.

Persoanele prejudiciate care au suferit vatamari corporale pot alege varianta amiabila de stabilire a despagubirii care, asa cum este prevazuta in lege, garanteaza un nivel minim al indemnizatiei, urmand ca, prin particularizare cu ajutorul unor documente de specialitate (medicale si/sau psihologice) sa se poata ajusta despagubirea pentru fiecare caz in parte Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie

Referitor la procedura judecatoreasca, singurul in masura sa analizeze si sa decida este magistratul judecator, care are la indemana probe cu caracter medical, medico-legal, psihologic si statistic, potrivit asociatiei. AVAC subliniaza ca stabilirea prejudiciului trebuie sa aiba la baza principiului proportionalitatii intre suma acordata si intensitatea si durata vatamarilor.

”Trebuie inteles ca, la baza despagubirii, se afla institutia raspunderii civile delictuale ce implica repararea integrala a prejudiciului. Suma acordata drept despagubire trebuie sa fie echitabila, rezonabila si desigur sa nu reprezinte o imbogatire fara justa cauza”, se arata in comunicat.

Deputatii au adoptat marti, cu 226 voturi „pentru”, 25 de voturi „impotriva” si 4 abtineri, proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.

Sursa foto: Pixabay.com