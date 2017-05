Michelin a analizat intr-un test comparativ 24 de anvelope de calitate si de buget, subliniind performantele acestora in stare noua si uzata. Concluziile tin cu buzunarul soferilor: o anvelopa de calitate ofera performante mai bune in stare uzata decat una noua de buget.

Patru pete de latimea si lungimea unei palme mai sanatoase. Acestea sunt singurele "legaturi" pe care masina le are cu asfaltul. Chestiune valabila atat in momentele in care masina sta, cat si atunci cand circuli cu 50 de km/h, 100 de km/h sau 150 de km/h.

Sursa foto: Automarket.ro