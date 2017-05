Uber critica Ministerul Transporturilor pentru proiectul de OUG privind modificarea legii taximetriei, despre care spune ca ar putea deschide calea unor abuzuri. In plus, Uber transmite ca doreste o legislatie de ride sharing in Romania, dupa modelul altor tari.

"OUG presupune amendarea Legii 38/2003 si schimba un singur paragraf. Scoate sintagma in mod repetat, adica acum oamenii care fac piraterie in domeniul transporturilor pot fi amendati fara a se dovedi caracterul repetat al acestei activitati. Intreaga discutie are la baza o confuzie si anume ca Uber ar fi un serviciu de taxi sau ca soferii ar face servicii de taxi. Nu e asa. Spre deosebire de un serviciu de taxi, Uber este o comunitate online inchisa. Ca sa accesezi serviciile trebuie sa ai un cont, parola, date de card, ca sofer trebuie sa aduci cazier. Nu vei putea lua niciodata un Uber de pe strada. Oamenii care conduc Uber o fac ocazional. Sunt oameni care fac asta cateva ore pe saptamana, sunt oameni care fac asta doar cateva saptamani, fie conduc cateva ore in timpul lor liber. Exista 15% oameni pentru care Uber este singura sursa de venit, de 50 si ceva de ani si cateva sute de pensionari care conduc Uber", a explicat Alexandra Corolea, purtator de cuvant Uber pentru Romania si regiunea Balcani, potrivit Agerpres.

Aceasta a mai spus ca este foarte posibil ca proiectul de ordonanta sa deschida calea unor abuzuri asupra soferilor parteneri daca trece in aceasta forma.

"Nu avem o legislatie de ride sharing care sa faca diferenta intre serviciile de transport ilegal, anonim, nefiscalizat si servicii de ride sharing, asa ca Uber. Solicitam retragerea temporara a OUG pana cand vom avea un cadru de reglementare clar, disctinct pentru serviciile de ride sharing. Intre timp avem toata disponibilitatea si deschiderea de a lucra si de a prezenta modele de ride sharing. Romania nu trebuie sa inventeze o lege. Putem sa imprumutam alte modele din alte tari", a explicat Corolea.

Compania Uber a fost fondata in 2009, in SUA, iar din 2015 este prezenta si in Romania, la Bucuresti.

Sursa foto: Dreamstime.com