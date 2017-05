In acest moment, zvonurile ca Renault vine cu noul model Megane RS la Monaco au fost confirmate. Da, ati citit bine, versiunea hatchback refacuta special pentru lansarea din 2018 isi va face prima aparitie publica in weekend-ul Monaco Grand Prix, ba chiar va face cateva ture pe 26 mai, cu pilotul de Formula 1 Nico Hulkenberg la volan.

Ce am mai aflat despre acest eveniment, este ca noul Megane RS va purtea cu mandrie culorile galben si negru, un omagiu adus eforturilor in zona de curse a producatorului francez, dupa 40 de implicare in Formula 1. Ceea ce nu stim este daca toate informatiile despre noul model vor fi disponibile cu aceasta ocazie.

Citeste articolul integral pe Cars.ro

Sursa foto: Cars.ro