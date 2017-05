Stim bine ca Bentley se bucura de un succes nebun in tarile arabe. Prin urmare, nu trebuie sa ne mire cea mai noua versiune a actualului Bentayga, dedicata bineinteles clientilor din acea parte a globului, care au insa o pasiune usor neobisnuita in Europa: vanatoarea cu soimi sau „falconry” in engleza.

Citeste articolul integral pe Automarket.ro

Sursa foto: Automarket.ro