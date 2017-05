SOCAR a deschis in aceasta luna a doua benzinarie din Bucuresti, pe bd. Basarabia ajungand la 36 de statii de alimentare in Romania.

Benzinaria este prevazuta cu tehnologie de ultima generatie, detine statie de reincarcare masini electrice, jetwash (cu autoservire), asigura facilitati de achizitie roviniete si peaj ( trecere pod Fetesti), terminal de plati facturi, utilitati, reincarcari cartele telefonice, etc.

In magazinul CafeNar al benzinariei clientii pot gasi ca si in alte statii de alimentare SOCAR, produsele traditionale ale gastronomiei din Azerbaijan – cafeaua la nisip si sucul de rodie, cat si alte produse alimentare, nealimentare sau accesorii pentru masina.

SOCAR detine, in acest moment, statii de alimentare in urmatoarele judete din Romania: Botosani, Suceava, Neamt, Iasi, Bihor, Bistrita, Buzau, Bacau, Vrancea, Timis, Ilfov, Cluj, Valcea, Arad, Sibiu, Arges si Bucuresti.

SOCAR este compania petroliera de gaze naturale detinuta de statul Azerbaijan (The State Oil Company of Azerbaijan Republic), companie renumita la nivel mondial pentru activitatea sa de productie de petrol si gaze naturale. SOCAR investeste anual miliarde de dolari in infrastructura de transport si este angrenata, pe plan european, in proiecte cheie, menite sa creasca securitatea energetica a Europei, prin diversificarea resurselor de gaze naturale.

Din anul 2011, compania s-a implicat in Romania prin compania SOCAR Petroleum S.A. si prin crearea si consolidarea unei retele de benzinarii la nivel national. Astfel, compania detine in prezent o retea de 36 de statii de alimentare, fiind unul dintre jucatorii importanti pe piata distributiei de carburanti din Romania. Pana in prezent, compania a creat aproximativ 450 de locuri de munca si a derulat investitii de peste 64 milioane de euro in Romania.