Asociatia service-urilor auto ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa nu promulge noua lege RCA in forma votata in Parlament si sa o retrimita Legislativului. Asociatia sustine ca actul normativ contine prevederi care intra in contradictie cu Constitutia si alte legi importante.

Asociatia service-urilor auto se arata ingrijorata de forma in care a fost votata noua lege RCA in Parlament, potrivit News.ro.

Legea RCA este o “lege a fricii”, aceasta lege fiind izvorata si construita pe fondul temerii instinctive a politicienilor de protestele transportatorilor, simulacrul de dezbateri din Camera Deputatilor fiind purtat, in realitate, doar cu trei parti: transportatori, asiguratori si ASF Asociatia service-urilor auto

Asociatia argumeneaza ca reprezentantii a 14% din totalul proprietarilor de autovehicule, cat reprezinta sectorul de transport, au simtit vulnerabilitatile "unui Parlament ingrozit de prespectiva unor noi proteste", astfel ca parlamentarii au fost de acord cu adoptarea unor articole nocive pentru pagubitii RCA.

Dincolo de modul caragialesc in care au decurs dezbaterile din Camera Deputatilor, faptul ca avem in sfarsit o lege a RCA-ului este foarte bine, pacat ca aceasta contine prevederi care vor afecta peste 270.000 de pagubiti RCA in fiecare an Asociatia service-urilor auto

Ce articole din legea RCA ar trebui corectate

Asociatia cere modificarea a doua prevederi din lege: termenul de plata a despagubirilor, care a fost majorat de patru ori, de la zece zile in prezent la 40 de zile, si plata despagubirilor stabilite in baza unor preturi de referinta, in conditiile in care in Romania nu exista un sistem de preturi referinta pentru bunuri si servicii.

ASSAI este a doua organizatie importanta, dupa Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari (UNSICAR), care afirma ca noua lege a RCA votata in Parlament serveste doar interesele patronilor de firme de transport si afecteaza interesele soferilor obisnuiti.

"UNSICAR va notifica Comisia Europeana, in cazul in care legea RCA va fi promulgata, intrucat considera ca prevederile acesteia sunt anticoncurentiale", a precizat asociatia, intr-un comunicat.

Uniunea brokerilor avertizeaza ca noua lege rezolva pe termen scurt problema punctuala a "unui segment foarte ingust de clienti, cu o rata a daunei foarte mare", facand referire la patronii de firme de transport, care au organizat proteste si au cerut inghetarea preturilor RCA, si "defavorizeaza cea mai mare parte a consumatorilor de polite RCA, in principal persoanele fizice".

Brokerii considera ca doar concurenta reala pe piata RCA va regla cu adevarat tarifele, iar orice forma artificiala de plafonare a tarifelor poate avea ca efect principal o protectie inadecvata a soferilor si nu poate promova si atrage investitii serioase in aceasta piata, "ci doar limiteaza concurenta si modelele de business ale brokerilor si asiguratorilor".

Guvernul a inghetat tarifele RCA in perioada 18 noiembrie 2016 - 18mai2017, printr-o Ordonanta de Urgenta aprobata la presiunile patronatelor din transportul rutier.

Masura a fost fara precedent dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, in conditiile in care Comisia Europeana permite astfel de masuri doar in cazuri exceptionale.

Sursa foto: Pixabay