Mercedes-Benz ne-a aratat in ultimii ani ca este capabila sa schimbe strategiile din mers si sa urce astfel in topul preferintelor clientilor. Daca in urma cu ceva timp vorbeam despre decizia producatorului german de a intra in lupta din segmentul SUV-urilor coupe, iata ca acum avem certitudinea ca aceasta a fost o miscare buna care a asigurat constructorului o intreaga serie de clienti si sustinatori noi.