Am vorbit in dese randuri despre Ford Mustang si despre toate performantele de care se face capabil acest bolid. Desi poate ca nu este un lucru surprinzator pentru multi dintre noi, aflam acum ca Ford Mustang a fost cel mai bine vandut model sportiv pe parcursul anului trecut. Datele in urma carora s-a facut aceasta distinctie provin de la specialistii de la IHS Markit, companie de analiza care a facut un intreg studiu care a cuprins toate modelele din acest segment.