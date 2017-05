Japonezii au lansat anul acesta pe piata europeana noul SUV Mazda CX-5, pe care il numesc o noua generatie, chiar daca seamana destul de mult cu prima generatie. Am condus noul model pe coasta Mediteranei si sunt de acord cu ei, masina este schimbata destul de mult, este mai placuta si mai bine echipata decat in trecut, schimbarile sunt ca pentru o noua generatie.

La apropierea de masini mi-au atras atentia designul farurilor LED (disponibile in standard), noua culoare Rosu Soul Crystal - o varianta optimizata a culorii Rosu Soul si deschiderea electrica a hayonului din telecomanda.

Am fost surprins sa vad aceleasi motorizari (2 litri benzina 160 CP 4x4, 165 CP 4x2 si 2,2 litri diesel 150 CP, 175 CP 4x4), chiar daca ele sunt foarte reusite. Mi-as fi dorit sa vad un motor cu o cilindree mai mica pe noul CX-5, pentru ca Mazda are propulsoare de 1,5 litri diesel si benzina foarte vioaie, iar multe branduri auto au astfel de motorizari pe SUV-uri. Si cred ca un propulsor plug-in ar fi dat si mai bine pe modelul japonez.

Un alt lucru care ar fi trebuit revizuit este transmisia automata cu 6 trepte. Sunt multe branduri care au transmisii automate cu 8-9 trepte. Daca tot pastrezi motoarele de cilindree mare, atunci poti macar sa aduci o transmisie cu mai mult de 6 trepte.

In ansamblu masina este de nota 10, se vede ca japonezii optimizeaza mereu motoarele lor preferate de 2 litri si 2,2 litri, precum si cutia automata cu 6 trepte, dar pentru a creste si mai mult vanzarile ar trebui sa tina cont si de tendintele de pe piata europeana.

Motorizari Mazda CX-5

Motorizarile pe care le-am condus au fost 2,2 litri diesel 175 CP cu transmisie automata (36.790 euro cu TVA) si 2 litri benzina 160 CP cu transmisie manuala (de la 26.790 euro cu TVA), ambele 4x4.

Pe soselele de munte de la Mediterana, in apropiere de Barcelona, noul CX-5 cu motorizarile pe care vi le-am spus mai sus a afisat un consum de 7,5 litri. Pentru o masina pe benzina consumul este bun, dar pentru un diesel este putin cam mare.

In ceea ce priveste sunetul motorului in habitaclu, ambele masini sunt cam la acelasi nivel, ceea ce inseamna ca dieselul este destul de silentios. In anumite momente l-am perceput mai placut decat cel pe benzina. Fata de prima generatie, actuala are un interior mult mai placut, zgomotele si vibratiile au fost mult reduse. Vibratiile de la anvelope, roti, suspensii si caroserie au fost suprimate cu multa atentie pentru a reduce zgomotul rutier neplacut cauzat de suprafetele aspre. Pentru a elimina zgomotul facut de vant la viteze mari, stergatoarele au fost pozitionate mai jos, la nivelul capotei, iar pentru a reduce zgomotul anvelopelor, a fost aplicat material de etansare intre panourile de caroserie de sub stalpii B.

O alta noutate, care aduce mai mult confort pasagerilor si o placere mai mare la condus, este sistemul G-Vectoring Control si rigiditatea crescuta cu 15%, care ii ofera noului CX-5 un control mai bun si un raspuns mai rapid.

Designul interior a fost si el imbunatatit, dar nu a fost schimbat radical. Plansa de bord este orientata catre sofer, la fel cum era si la prima generatie, si are comenzile la indemana.

Cum am pornit motorul am observat noile ceasuri de bord si head-up display-ul, care arata senzational. Designul lor seamana cu al unor ceasuri de pe modele sport germane.

Pe autostrada am folosit sistemul cruise control. Acesta se activeaza usor si poate fi setata si distanta pe care sa o mentina fata de masina din fata. Sistemul a functionat fara probleme. CX-5 frana cand intalnea alta masina si accelera daca schimbam banda, pentru ca nu mai avea alta masina in fata. In acelasi timp, sistemul a controlat si corectat directia (poate face asta la o viteza peste 60 km/h) si a mentinut masina pe banda de mers ori de cate ori l-a pus la incercare. Am luat mana de cateva ori de pe volan si sistemul a controlat miscarea volanului, timp in care imi da mesaje acustice si vizuale pentru a pune mainile pe volan.

La noul CX-5, sistemul combina radarul anterior cu noua camera de detectare inainte. Aceasta isi extinde viteza minima de functionare la 0 km/h si permite soferului sa activeze sistemul la orice viteza, de la stationare pana la 200 km/h.

CX-5 dispune si de Smart City Brake (SCBS ADVANCED), care poate detecta pietoni in intervalul de viteza de 10-80 km/h si la deplasarea in marsarier la viteze intre 2-8 km/h.

Pe timp de noapte, farurile LED adaptive au o lumina foarte intensa datorita matricei care are acum 12 LED-uri, de la 4 LED-uri in trecut. Exista 3 moduri de functionare: Glare-free High Beam - pe faza lunga, la viteze de peste 40 km/h, masinile care vin din fata sau care ne depasesc sunt tinute intr-un con de umbra prin stingerea LED-urilor care ar bate in directia lor, Wide-range Low Beam - pe faza scurta la o viteza sub 40 km/h, LED-urile dau o lumina pe o suprafata mai larga, Highway Mode - la o viteza de peste 95 km/h creste automat distanta la care bat farurile.

Noul CX-5 este disponibil in cinci niveluri de echipare: Emotion, Challenge, Attraction, Revolution si Revolution Top.

In functie de nivelul de echipare dotarile sunt: volan incalzit, parbriz degivrat in zona stergatoarelor, jante de aliaj de 19", sistem audio premium Bose cu 10 difuzoare, ecran color tactil de 7", centru de comanda HMI, pachet complet de lumini LED, precum si smart key sau camera video pentru marsarier si senzori parcare fata-spate. In plus, varianta Revolution Top include numeroase elemente de confort si siguranta: scaune fata reglabile electric si scaun sofer cu memorie, tapiterie din piele, scaune spate incalzite, pilot automat cu functie de oprire completa Stop&Go (doar pentru transmisie automata) si head-up display color cu proiectie pe parbriz.

Preturi noua Mazda CX-5