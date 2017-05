Masinile electrice vor avea costuri de achizitie mai mici decat cele pe benzina si motorina abia in 2025, potrivit unui studiu realizat de Bloomberg.

Constructorii auto sunt nevoiti sa investeasca sume importante in dezvoltarea de masini electrice pentru a respecta viitoarele norme de poluare care vor intra in vigoare in urmatorii ani.

O crestere a numarului de modele si de unitati vandute va avea un impact pozitiv asupra preturilor, insa un raport realizat de Bloomberg New Energy Finance arata ca masinile electrice vor ajunge la costuri comparabile cu cele traditionale abia in 2025.

Sursa foto: Revista CARIERE