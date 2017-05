Sapte echipe de studenti la inginerie de la universitatile din Cluj au lucrat timp de o luna la dezvoltarea unui software original pentru o macheta autonoma, scara 1:18, in cadrul unei competitii organizate de Porsche Engineering Romania si Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.

Participantii au avut oportunitatea de a aplica cunostintele teoretice intr-un proiect practic si, cel mai important, sa primeasca feedback din partea inginerilor cu experienta ai Porsche.

”Aceasta competitie pentru studenti reprezinta o oportunitate foarte buna, prin care studentii ambitiosi au sansa de a experimenta ingineria software in mod direct”, spune Dirk Lappe, Managing Director Porsche Engineering Group. ”

Machetele au fost testate pentru rulare pe circuit si pentru evitarea unor obstacole statice.

”Numarul ridicat de participanti indica faptul ca, in randul studentilor, exista o motivatie tot mai mare pentru proiecte aplicate. Ei cauta tot mai frecvent oportunitati extracuriculare de a invata si de a castiga experienta in domeniul ingineriei software”, spune Marius Mihailovici, General Manager Porsche Engineering Romania.

Membrii echipei castigatoare, ”Bits Please”, vor avea ocazia sa calatoreasca in Germania, pentru a intalni inginerii Porsche si pentru a experimenta spiritul Porsche la el acasa.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si Porsche Engineering Romania au devenit parteneri la inceputul anului 2016, cu scopul de a dezvolta mediul academic din Cluj-Napoca in domeniul ingineriei auto si de a le oferi studentilor oportunitati de invatare aplicata, precum si oportunitati de cariera.

Porsche Engineering Romania este detinuta integral de Porsche Engineering Group GmbH si, prin urmare, este parte integranta a retelei globale Porsche Engineering, cu subsidiare in Weissach, Bietigheim-Bissingen, Wolfsburg, Leipzig (toate in Germania), Shanghai (China), Cluj-Napoca (Romania) si Nardo (Italia). Porsche Engineering Group GmbH este detinuta integral de producatorul de automobile sport Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, cu sediul in Stuttgart.