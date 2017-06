Renault Trezor este unul dintre acele concepte care si-a castigat dreptul sa apara pe posterele din camerele copiilor. Debutul sau international a avut loc in 2016, in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Atunci, oficialii Renault au anuntat ca prototipul nu o sa ajunga niciodata in productia de serie, dar va servi drept muza pentru designerii viitoarelor modele de strada.

